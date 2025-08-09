أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان، عن الأسماء النهائية للمرشحين لتولي منصب عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، بعد استكمال جميع مراحل الترشح والطعون وفق جدول زمني دقيق.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه تم فتح باب الترشح أمام أعضاء هيئة التدريس من الأحد 27 يوليو حتى 3 أغسطس 2025، عبر مكتب رئيس الجامعة بصحارى، تلاه إعلان القائمة المبدئية يوم 3 أغسطس، ثم استقبال الطعون على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وصولًا إلى إعلان القائمة النهائية في 6 أغسطس 2025.

وأضاف سعد الدين، أن عملية الاختيار تخضع لمعايير الكفاءة والشفافية، مع التركيز على استقطاب قيادة تمتلك رؤية تطويرية للنهوض بالكلية، ووضع الطالب والبحث العلمي على رأس الأولويات، بما يدفع الجامعة نحو التميز والاعتماد المؤسسي.

وأشار نصرت إلى أن الأسماء النهائية للمرشحين ضمت كلا من الدكتور محمد شوقي أحمد القطان أستاذ الاقتصاد والتنمية البشرية بالكلية، والدكتورة عواطف حامد سيد أحمد القائم بعمل عميد الكلية.