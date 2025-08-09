إعلان

جامعة أسوان تعلن القائمة النهائية لمرشحي عمادة تكنولوجيا المصايد والأسماك

07:25 م السبت 09 أغسطس 2025

الدكتور لؤي سعد الدين نصرت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان، عن الأسماء النهائية للمرشحين لتولي منصب عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، بعد استكمال جميع مراحل الترشح والطعون وفق جدول زمني دقيق.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه تم فتح باب الترشح أمام أعضاء هيئة التدريس من الأحد 27 يوليو حتى 3 أغسطس 2025، عبر مكتب رئيس الجامعة بصحارى، تلاه إعلان القائمة المبدئية يوم 3 أغسطس، ثم استقبال الطعون على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وصولًا إلى إعلان القائمة النهائية في 6 أغسطس 2025.

وأضاف سعد الدين، أن عملية الاختيار تخضع لمعايير الكفاءة والشفافية، مع التركيز على استقطاب قيادة تمتلك رؤية تطويرية للنهوض بالكلية، ووضع الطالب والبحث العلمي على رأس الأولويات، بما يدفع الجامعة نحو التميز والاعتماد المؤسسي.

وأشار نصرت إلى أن الأسماء النهائية للمرشحين ضمت كلا من الدكتور محمد شوقي أحمد القطان أستاذ الاقتصاد والتنمية البشرية بالكلية، والدكتورة عواطف حامد سيد أحمد القائم بعمل عميد الكلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة أسوان كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان الدكتور لؤي سعد الدين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري