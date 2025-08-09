سوهاج- عمار عبدالواحد:

تسلمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج، 24 كرسي أسنان متطور، وذلك في إطار تجهيز العيادات الخاصة بمستشفى الأسنان، لافتتاحها قريبًا، والتي تم تصميمها وتجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات، وجار التجهيز لاستلام 235 كرسيًا آخر ليصبح إجمالي العدد 259 كرسي أسنان، وذلك بهدف تقديم خدمات مثالية في جميع تخصصات الأسنان وتوفير رعاية أفضل للمرضى.

وأعلن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، قرب افتتاح مستشفى طب الأسنان، والتي تم تصميمها وتجهيزها بأحدث الوسائل والتقنيات، لتكون إضافة قوية تدعم العملية التعليمية وتقدم جودة متميزة في مجال التدريب العملي للطلاب، إلى جانب خدمات علاجية متكاملة لأبناء المحافظة، موجهًا بسرعة العمل على تركيب وتشغيل كافة الأجهزة والمعدات في المعامل المخصصة لذلك بصورة عاجلة، والانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية للافتتاح.

وقال الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب الأسنان، إن المستشفى سيضم كافة تخصصات طب الأسنان، والتي تتكون من 6 أدوار، بدروم و أرضي و4 أدوار متكررة، وتضم 32 عيادة منها 8 عيادات مجمعة، 13 عيادة تشخيصية، 11 عيادة للعلاج بأجر، بسعة 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4 معامل، ونماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و15 معملاً للتخصصات المختلفة، وذلك من خلال نخبة متميزة من أطباء الأسنان.