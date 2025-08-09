قبل تطبيقه.. كيف استعدت محافظة المنيا للتأمين الصحي الشامل؟ (صور)

المنيا - جمال محمد:



تشهد محافظة المنيا استعدادات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ستخدم جميع أبناء عروس الصعيد، والتي يقترب عددهم من 7 ملايين نسمة.

وينشر "مصراوي" أبرز الاستعدادات التي قامت بها المحافظة مؤخرًا:



- أعلنت محافظة المنيا عن ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية إلى 28 مستشفى، وجميعها على أتم استعداد لخدمة المواطنين داخل مراكز المحافظة التسع.



- افتتحت كذلك المحافظة مؤخرًا مركز تخصصي لطب الأسنان، مع دخول 6 مستشفيات جديدة الخدمة في تخصصات نوعية تشمل علاج الأورام، الحميات، الجهاز الهضمي والكبد، العناية الصدرية.



- تم إجراء توسعات كبيرة في مستشفيات العدوة وملوي وديرمواس.



- انتهت مديرية الصحة بالمنيا كذلك من إجراء توسعات شملت إضافة 254 سريرًا داخليًا.



- دعمت المحافظة كذلك مستشفياتها بـ 76 سرير عناية مركزة، 42 وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.



- خطة التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم استحداث خدمات جديدة ومتخصصة كمناظير الجهاز الهضمي، والعيادات المسائية، والزيارات المنزلية، وخدمات الاستدعاء الدموي.



- قامت المحافظة في القرى النائية بتطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية، بالإضافة إلى 112 وحدة أخرى تحت التنفيذ، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل أسرة.



سجلت محافظة المنيا خلال عام 2025، أعداد كبيرة من المستفيدين بخدمات القطاع الصحي بلغت 3 ملايين مواطن، وتم إجراء أكثر من 44 ألف عملية جراحية كبرى، ما ينذر بمضاعفة الأعداد في حالة تطبيق المنظومة الشاملة قريباً.