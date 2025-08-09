إعلان

إغلاق الكوبري العلوي بالباجور 3 أشهر لبدء أعمال الصيانة - صور

10:41 ص السبت 09 أغسطس 2025
المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن فتحي شلبي، رئيس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عن إغلاق الكوبري العلوي صباح اليوم السبت، في الاتجاه القادم من شبين الكوم إلى مدينة الباجور، وتسليم موقع العمل للشركة المنفذة لبدء أعمال الصيانة فورًا.

وأوضح "شلبي" في بيان إعلامي أن الشركة باشرت أعمالها مباشرة بعد الإغلاق، وفق جدول زمني محدد، على أن تنتهي أعمال الصيانة خلال 3 أشهر.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أشار في وقت سابق إلى أن الإغلاق سيستمر لمدة 3 أشهر، مع توجيه قائدي المركبات إلى سلوك طريق المصرف كحل بديل حتى انتهاء الأعمال وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

يُذكر أن محافظة المنوفية بدأت أولى مراحل صيانة الكوبري مطلع عام 2023، حيث استمرت الأعمال على مراحل، ما بين الإغلاق وإعادة التشغيل تبعًا لانتهاء الصيانة في الطلعات والنزلات.

فتحي شلبي مدينة الباجور محافظة المنوفية إبراهيم أبو ليمون
