مراهق يقتل طالبًا ويصطحب جثمانه لقسم الشرطة بالقليوبية.. ما القصة؟



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه على يد نجل عمته طعناّ وخنقاً، وذلك بعد استدراجه لمنزله ومعاتبته على فتاة، فنشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وعلى إثرها قام بالتخلص منه، بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحضور "عبد الرحمن" 16 سنة، طالب ومقيم بقرية مشتهر دائرة المركز، لتسليم نفسه لقتله نجل خاله "عبد الرحمن ي" 15 سنة، طالب ومقيم بقرية مشتهر، وقيامه باصطحاب الجثمان معه أثناء تسليم نفسه.

وبالفحص تبين، صحة البلاغ، وبمناظرة الجثمان تبين وجود آثر خنق بالرقبة وجرح طعني بالصدر، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه تلك الواقعة وذلك علي آثر خلاف بينهما، علي فتاة، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام علي إثرها بارتكاب الواقعة

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد.