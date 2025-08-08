فريق "أندروميدا" يحيي حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أحيا فريق "أندروميدا" حفلًا موسيقيًا، بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، مساء الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين، قدم خلالها عددا من أبرز المقطوعات الموسيقية وسط تفاعل من الجمهور.

يذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي تستمر داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتي 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب من أربعين فعالية فنية وثقافية متنوعة بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.

ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.

ويركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.