محافظة المنوفية تعلن غلق كوبري الباجور العلوي 3 أشهر.. تعرف على البدائل

10:19 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    كوبري الباجور العلوي
المنوفية- أحمد الباهي:

أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، انتهاء استعدادات المحافظة لغلق الكوبري العلوي بمدينة الباجور، غدًا السبت، وذلك لبدء المرحلة الأخيرة من الصيانة اتجاه "شبين الكوم- الباجور"، إذ طُبعت لافتات غلق الطريق وتحديد المسار البديل، فضلاً عن تجهيز المعدات اللازمة بموقع العمل.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أشار إلى غلق الكوبري غدًا السبت لمدة 3 شهور فترة الصيانة، على أن يسلك قائدي المركبات طريق المصرف كحل بديل حتى عودة الأمور لطبيعتها.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية بدأت أول أعمال الصيانة مطلع عام 2023م، وظل الكوبري يعمل تارة ويُغلق تارة حسب انتهاء صيانة مراحله بالطلعات والنزلات.

محافظة المنوفية غلق كوبري الباجور العلوي اعمال صيانة لكوبري الباجور العلوي إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
