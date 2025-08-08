إجراء 10 عمليات استئصال لوز ولحمية بمستشفى منوف العام -صور

المنوفية - أحمد الباهي:

أجرى أطباء قسم الأنف والأذن بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، 10 عمليات استئصال لوز ولحمية، انتهت جميعها بنجاح.

مديرية الصحة بالمنوفية أوضحت، أن مجموع العمليات جرى تنفيذه في بادرة تهدف لتقليل فترة انتظار المرضى، وشارك في إجراء العمليات كلاً من الدكتور بهاء الجرواني استشاري ورئيس القسم الأسبق، 4 حالات، والدكتور مجدي فرحات استشاري ورئيس القسم السابق، 4 حالات.

كما أجرت الدكتورة هبة جابر، 2 حالة، وأشرف على التخدير الدكتور سعيد عتمان، استشاري التخدير، والدكتورة أسماء عبد الناصر، طبيب مقيم تخدير، تحت إشراف وحضور الدكتور حاتم طاحون مدير عام المستشفى.

وأظهر فريق التمريض والتخدير نشاطًا ملحوظًا بين غرف العمليات الثلاث، وسط حضور ومتابعة رئيسة التمريض سحر تهامي، فريق مكافحة العدوى.