وكيل صحة المنيا يتفقد مستشفى العدوة المركزي

المنيا- جمال محمد:



أجرى الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفى العدوة المركزي، ورافقه خلالها الدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وفريق من قيادات المديرية .



وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الحيوية وفي مقدمتها الطوارئ، والعناية المركزة، والتعقيم، والغسيل الكلوي، وخلال اجتماع مع إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد سعد، شدد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



كما وجه وكيل وزارة الصحة بالمنيا بضرورة الإسراع في تفعيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في تخصصات العظام والرمد والقلب المفتوح، مع إضافة تخصصات جديدة مثل أمراض الدم والأوعية الدموية لخدمة أوسع شريحة من المواطنين.



كما التقى بمجموعة منهم للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكواهم والعمل على حلها فورًا.