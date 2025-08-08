إعلان

‬رحلة فرح تنقلب مأساة.. وفاة معلم وزوجته وابنته في حادث الكريمات

05:03 م الجمعة 08 أغسطس 2025

المعلم ضحية حادث الكريمات (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خيَّم الحزن على قرية الساحل بحري التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب تلقي نبأ مصرع معلم يُدعى أسعد أبو السعود، وزوجته، وابنته "جهاد"، ضمن ضحايا حادث الكريمات المروع، الذي وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي.

وكان المعلم الراحل يعمل بدولة الكويت، وجاء إلى مصر لقضاء إجازة مع أسرته وأقاربه. وفي مساء أمس الخميس، غادر برفقة زوجته وابنته متوجهين إلى القاهرة لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم، إلا أن القدر كان أسرع، إذ لقوا جميعًا مصرعهم في الحادث الأليم الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وتنتظر القرية وصول الجثامين بعد الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن، وسط حالة من الصدمة والحزن العميق بين الأهالي، الذين وصفوا الفقيد بأنه كان مثالًا للأخلاق الطيبة، والتفاني في عمله، وصلة الرحم، ومحبة الناس له.


المعلم ضحية حادث الكريمات (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج قرية الساحل بحري مركز البلينا مصرع معلم ضحايا حادث الكريمات حادث الصحراوي الشرقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان