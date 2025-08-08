‬رحلة فرح تنقلب مأساة.. وفاة معلم وزوجته وابنته في حادث الكريمات

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خيَّم الحزن على قرية الساحل بحري التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب تلقي نبأ مصرع معلم يُدعى أسعد أبو السعود، وزوجته، وابنته "جهاد"، ضمن ضحايا حادث الكريمات المروع، الذي وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي.

وكان المعلم الراحل يعمل بدولة الكويت، وجاء إلى مصر لقضاء إجازة مع أسرته وأقاربه. وفي مساء أمس الخميس، غادر برفقة زوجته وابنته متوجهين إلى القاهرة لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم، إلا أن القدر كان أسرع، إذ لقوا جميعًا مصرعهم في الحادث الأليم الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وتنتظر القرية وصول الجثامين بعد الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن، وسط حالة من الصدمة والحزن العميق بين الأهالي، الذين وصفوا الفقيد بأنه كان مثالًا للأخلاق الطيبة، والتفاني في عمله، وصلة الرحم، ومحبة الناس له.





