مدحت صالح يُبدع في افتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أحيا الفنان مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية عبر مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، خلال الفترة من 7 إلى 31 أغسطس الجاري.

أناب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور محمد سليمان، القائم بأعمال نائب مدير المكتبة ورئيس قطاع التواصل الثقافي، لحضور الافتتاح، وذلك بحضور الفنان الدكتور راجح داوود، المشرف على مركز الفنون، ورشا عيد، مدير مركز الفنون، وعدد من قيادات المكتبة.

وقدّم مدحت صالح خلال الحفل، الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب عدد من الأغاني الخالدة لكبار الفنانين، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة.

وتضمّن الحفل باقة من الأغاني المميزة، منها:

"زي ما هي"، "راجعين يا هوا"، "إوعي تكون بتحب"، "جايلكم يا اللي وحشتوني"، "حبيبي يا عاشق"، "أسمر يا أسمراني"، "البلياتشو"، "لحظة تاريخية"، "شوف يا قلبي"، "يا واحشني رد عليا"، "النور"، "المليونيرات"، "يا جميل يا اللي هنا"، "ماشي في ضلها"، "أنا قلبي إليك ميّال"، و"وعدي".

- فعاليات مهرجان الصيف الدولي

تضم الدورة الحالية من المهرجان نحو 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والسينمائية وورش العمل والندوات التفاعلية، بهدف تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور، ودعم المواهب الشابة.

وكان من أبرز المشاركين هذا العام: عمر خيرت، عزيز مرقة، حمزة نمرة، عايدة الأيوبي، منال محيي الدين، مروة ناجي، وغيرهم.

كما يسلط المهرجان الضوء على الفرق الموسيقية الشبابية، ومنها: الحضرة، فؤاد ومنيب، حافظ وبستان، أندروميدا، جدل، سماعي، بهججة، صحبة السمسمية، هاي دام، موجة، جاوي، مسا، براس ساوند، فلكوريتا، وضفاير.