السيطرة على حريق بمنزل في قرية ميدوم ببني سويف

12:17 م الجمعة 08 أغسطس 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق محدود اندلع داخل أحد المنازل بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة واندلاع النيران في منزل ملك المواطن "مصطفى. ت. ع"، بقرية ميدوم، نتيجة ماس كهربائي.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت، بمساعدة الأهالي، من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، دون حدوث خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

