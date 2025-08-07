مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوبي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث الذي وقع قبل كمين البرشا في اتجاه محافظة أسيوط، على طريق مركز ملوي، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى الموقع.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.