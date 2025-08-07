كراسي متحركة وإعانات عاجلة خلال لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

المنيا- جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً لخدمة المواطنين عقب جولته الميدانية بعدد من شوارع مدينة المنيا، للاستماع إلى مطالب المواطنين وشكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري، وجاء اللقاء بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتقديم حلول عاجلة وواقعية لمشكلاتهم.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة المحافظة للتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى حرصه على عقد اللقاء بحضور الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى 38 حالة إنسانية، ووجه بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعمها. وشملت القرارات صرف عدد من المساعدات المالية والعينية للحالات المستحقة، وتوزيع 3 كراسي متحركة، وصرف علاج على نفقة الدولة، وتوفير سكن لأسرة من الأولى بالرعاية، إضافة إلى سداد ديون عدد من الأسر المستحقة بعد دراسة أوضاعهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة بعض الحالات وتوفير جهاز عروسة لفتاة يتيمة، وفرش منازل، إلى جانب دعم مشروعات صغيرة لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

حضر اللقاء عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من التنفيذيين وممثلي الجمعيات الأهلية.