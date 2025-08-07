"نار الصباح" قتلت أمًا حاملا وطفلتيها.. ماذا جرى في شقة شبرا الخيمة؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استيقظت منطقة شبرا الخيمة اليوم الخميس على فاجعة مروعة، بعدما اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الرابع بأحد العقارات، وأسفر عن وفاة أم وطفلتيها الصغيرتين اختناقًا، بينما كشفت المعاينة الأولية أن الأم كانت حاملًا، لتلفظ أنفاسها الأخيرة ومعها ثلاثة أرواح، لم ير أحدهم النور بعد.

الضحايا، بحسب التحقيقات الأولية، هم سيدة في الثلاثينات من عمرها، وطفلتاها البالغتان من العمر 6 و7 سنوات، بينما تم إنقاذ بقية أفراد الأسرة، وسط مشهد مأساوي خيّم بالحزن على سكان العقار والمنطقة بالكامل.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، فيما هرعت 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها.

كما انتقل مسؤولو حي شبرا الخيمة والإدارة الهندسية إلى موقع الحادث لمعاينة آثار الحريق، ومتابعة الحالة الإنشائية للعقار، والتأكد من عدم وجود أي خطر على السكان.

المصادر أكدت أن الحريق نشب في الساعات الأولى من الصباح، بينما كانت الأسرة نائمة، ما أدى إلى محاصرة الأم وطفلتيها بالدخان الكثيف داخل إحدى الغرف، وعجزهن عن النجاة، حيث لفظن أنفاسهن الأخيرة اختناقًا قبل وصول فرق الإنقاذ.

وقد أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.