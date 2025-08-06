استدرجوه وأمطروه بالرصاص.. إحالة 4 متهمين بقتل شاب في القليوبية للمفتي

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة "الدائرة الأولى"، إحالة أوراق 4 عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في واقعة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأخير من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وسكرتارية إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "عيد.س.ع.ح"، 74 عامًا، مقيم قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، "سعيد.ح.ع.م.ا"، 37 عامًا،"ضاحي.ف.ح.ف.ع"، 25 عامًا، "رضا.س.ع.ح.ا"، 41 عامًا، "رمضان.ح.س.م".

وذلك في القضية رقم 30422 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لاتهامهم بقتل المجني عليه "ناصر جميل مصطفى فرج الدالي" عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة، فاستدرجوه إلى منزل المتهم الأول، ثم أطلق الأخير وابلاً من الأعيرة النارية من بندقية آلية عليه، بمشاركة الباقين الذين تواجدوا لدعمه، ما أسفر عن إصابته بعدة طلقات قاتلة، أودت بحياته في الحال، كما ورد بتقرير الطب الشرعي.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بحيازة سلاح ناري (بندقية آلية) وذخيرة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص به قانونًا، فيما اتُهم باقي المتهمين من الثاني حتى الخامس بحيازة بندقية آلية وذخائر دون ترخيص أيضًا.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، انتظارًا لرأي المفتي والنطق بالحكم في الموعد المحدد.