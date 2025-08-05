"المرأة الواحاتية" تقود المشهد الانتخابي بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



تصدرت المرأة الواحاتية، إلى جانب الشباب، صفوف الناخبين في محافظة الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس الشيوخ، مقدمةً نموذجًا بارزًا في المشاركة السياسية يعكس ديناميكية مجتمعية متغيرة.



ولوحظ إقبال كثيف من السيدات والشابات بشكل خاص أمام المقرات الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة، في ظاهرة أكدت على الحضور القوي للمرأة في الاستحقاقات الوطنية.



وتجري العملية الانتخابية في 60 لجنة فرعية موزعة على 60 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 194,167 ناخبًا وناخبة. وتتنافس المحافظة على مقعدين، أحدهما ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والآخر فردي يتنافس عليه 7 مرشحين.



وأكدت محافظة الوادي الجديد انتظام سير العملية الانتخابية منذ صباح اليوم دون أي معوقات، مشيدة بالإجراءات التأمينية المكثفة التي اتخذتها مديرية الأمن لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة الناخبين.



وقد جُهزت المقار الانتخابية بوسائل الراحة اللازمة، كمظلات الوقاية من الشمس ومبردات المياه، بالإضافة إلى توفير كراسٍ متحركة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة، مما يضمن بيئة آمنة وميسرة لجميع المواطنين.







