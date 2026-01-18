القضاء يعيد سيدة إلى عملها بجنوب سيناء بعد فصل تعسفي دام عامين

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية طور سيناء) بعودة سيدة إلى عملها بمركز التأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مع إلزام جهة عملها بصرف جميع مستحقاتها المالية، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء فصلها تعسفيًا لمدة قاربت عامين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الصمد سعود، وعضوية المستشارين أحمد نور الدين ومحمد عبد الشافي، وبحضور رامي فوزي أمين السر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مدير مركز التأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء برفع الدعوى رقم 44 لسنة 2023 عمال جنوب سيناء ضد السيدة (ب. م. ح)، والتي تعمل بالمركز بوظيفة أخصائي تخاطب بموجب عقد عمل مؤرخ في 1 يونيو 2015، مطالبًا بفصلها بدعوى الغياب عن العمل دون إذن، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن السيدة تغيبت عن العمل اعتبارًا من 17 سبتمبر 2023، وعلى إثر ذلك قام مدير المركز بإخطارها وإنذارها بخطابين، ثم تقدم بطلب إلى مكتب العمل بمدينة طور سيناء لفصلها، ليُحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وبناءً عليه، صدر حكم ابتدائي بفصلها من العمل بعد انقطاعها لمدة شهر، طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003.

إلا أن السيدة تقدمت بطعن استئنافي على الحكم رقم 9145 لسنة 2023، وقدمت مستندات رسمية تثبت أن تغيبها كان بسبب تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة عدم علمها بالإخطارات الموجهة إليها، وهو ما دفع المحكمة إلى قبول الاستئناف.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم الفصل، والقضاء بعودة السيدة إلى عملها، مع صرف كافة مستحقاتها المالية المتأخرة منذ تاريخ الفصل، إضافة إلى بدل الإجازات السنوية، وتعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة الفصل التعسفي.