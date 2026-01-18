بعد تعذر حضوره الجلسة.. قرار جديد في محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

كشف أحمد طلبة، محامي أسرة كريمة عروس المنوفية، لموقع مصراوي، عن تأجيل انعقاد الجلسة اليوم إلى 15 فبراير، بعد تعذر وصول المتهم بقتل زوجته إلى مقر محكمة جنايات شبين الكوم في موعد انعقاد الجلسة، مؤكدًا علمه مُسبقًا بذلك لكنه صمم على الحضور مع أسرة العروس المقتولة.

وأوضح طلبة أن عدم حضور المتهم حال دون بدء نظر الدعوى، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة قررت التأجيل، لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات.

وأضاف محامي أسرة المجني عليها أن والدة المتهم لم تشترك في ارتكاب الجريمة، إلا أنها تسترت عليه عقب وقوعها، لافتًا إلى أن القانون يعفيها من العقاب في هذه الحالة لكونها من أصوله ومن الأسرة ذاتها، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وأكد أن أسرة العروس متمسكة بحقها القانوني الكامل، وتنتظر سرعة الفصل في القضية، مشددًا على ثقته في عدالة القضاء وإنزال العقوبة المستحقة على المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين عُثر على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبجسدها آثار اعتداء، ما كشف عن شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، واستجوبت الزوج، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وانتهت التحقيقات بإحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين الفصل في القضية، التي لا تزال محل نظر أمام محكمة جنايات شبين الكوم.