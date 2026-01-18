بالصور- وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بأبوتيج

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان إدارة منفلوط التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في يومها الثاني، بعد انطلاقها أمس السبت وتواصلها حتى الخميس 22 يناير 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمتابعة أعمال الامتحانات أولًا بأول.

واستهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة امتحان اللغة العربية اليوم بعدد من اللجان؛ حيث تفقد لجان مدرسة الدكتور جمال عطيفي الثانوية بنين التي تضم 24 لجنة، و مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بعدد 21 لجنة، ومدرسة الشهيد المقدم أبو بكر عزمي أبو سالم والتي تضم 8 لجان.

وخلال الجولة، اطمأن "دسوقي" إلى مستوى أسئلة الامتحان، مؤكدًا أنها جاءت من الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، كما تم التأكد من توفير سبل الراحة للطلاب وتوافر المراقبين والملاحظين داخل اللجان. وشدد على تواجد أفراد الأمن بالبوابات الرئيسية ومنع دخول غير ذوي الصفة إلى مقار اللجان، لضمان الانضباط الكامل، مع حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية، بما في ذلك السماعات البلوتوث والساعات الرقمية الحديثة. كما أكد على الالتزام بتنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع الغش بكافة صوره، واتخاذ إجراءات رادعة طبقًا للقرارات الوزارية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وبالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المستجدات وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو رؤساء اللجان – لا قدر الله.

يُذكر أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات، موزعين على 264 لجنة في مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط.