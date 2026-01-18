محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

قبل وقوع كارثة.. استغاثات في إسنا بعد انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي

الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق، والتي تضم 11 لجنة امتحانية بإجمالي 199 طالبًا وطالبة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بحضور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال جولته، أجرى محافظ الشرقية حوارًا وديًا مع الطلاب والطالبات، اطمأن خلاله على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان في أجواء هادئة ومنظمة، وعدم وجود أي معوقات، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى أسئلة امتحان اللغة العربية، وحثهم على المذاكرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وشدد المحافظ على القائمين بأعمال المراقبة داخل اللجان بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات ونظام المراقبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات على الوجه الأمثل.

كما وجّه محافظ الشرقية بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل المدارس، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات إعياء طارئة قد يتعرض لها الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى الكنترول المركزي، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

وفي ختام جولته، أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، متمنيًا أن يحققوا أعلى الدرجات، وأن يكونوا مصدر فخر وسعادة لآبائهم وأمهاتهم، ومثالًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد.