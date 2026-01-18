إعلان

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

كتب : ياسمين عزت

12:16 م 18/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق (2)
  • عرض 3 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق، والتي تضم 11 لجنة امتحانية بإجمالي 199 طالبًا وطالبة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بحضور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال جولته، أجرى محافظ الشرقية حوارًا وديًا مع الطلاب والطالبات، اطمأن خلاله على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان في أجواء هادئة ومنظمة، وعدم وجود أي معوقات، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى أسئلة امتحان اللغة العربية، وحثهم على المذاكرة والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وشدد المحافظ على القائمين بأعمال المراقبة داخل اللجان بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات ونظام المراقبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات على الوجه الأمثل.

كما وجّه محافظ الشرقية بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل المدارس، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات إعياء طارئة قد يتعرض لها الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى الكنترول المركزي، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

وفي ختام جولته، أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، متمنيًا أن يحققوا أعلى الدرجات، وأن يكونوا مصدر فخر وسعادة لآبائهم وأمهاتهم، ومثالًا مشرفًا للتفوق والاجتهاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني محافظ الشرقية امتحانات الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
علاقات

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر
"به ليلة يستجاب فيها الدعاء".. أفضل الأعمال في شهر شعبان
أخبار

"به ليلة يستجاب فيها الدعاء".. أفضل الأعمال في شهر شعبان
الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود
شئون عربية و دولية

الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود

وزير الري: "قد نطالب إثيوبيا بتعويضات مستقبليًّا بالمليارات عن نقص المياه"
أخبار مصر

وزير الري: "قد نطالب إثيوبيا بتعويضات مستقبليًّا بالمليارات عن نقص المياه"
اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟
الموضة

اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا