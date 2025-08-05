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رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

03:07 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أدلى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، بمقر لجنة مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات بشبرا الخيمة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره واجب وطني داعيًا منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وأشاد "الجيزاو" بحسن تنظيم العملية الانتخابية، والإجراءات التنظيمية التي تكفل للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

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القليوبية ناصر الجيزاوي جامعة بنها انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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