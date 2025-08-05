جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة الطور، تابع خلالها لجنة الانتخابات بمدرسة علي مبارك الإبتدائية، لمتابعة سير انتظام انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني والأخير.

وتفقد المحافظ الإجراءات الأمنية بمحيط اللجنة، وتابع عملية تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتوافر الخدمات للقضاة داخل اللجان.

وقال المحافظ، إن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد فرصة لكل مواطن على أرض المحافظة لإختيار ما يمثله للمطالبة بحقوقهم ونقل مطالبهم للجهات التنفيذية العليا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأكد أن التنظيم والتنسيق التي يجري خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية يعكس قدرة الدولة المصرية على تأمين كافة الفعاليات المحلية والدولية، مشيدًا بتضافر كافة جهود أجهزة الدولة لتأمين هذه الإنتخابات.

وأوضح أن تأمين اللجان بجنوب سيناء يجري على أعلى مستوى، ويتضمن تأمين طبي لتقديم خدمة طبية على مدار الساعة للمواطنين، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتواجد سيارة إسعاف ووحدة إطفاء لتأمين كل لجنة، مع تضافر جهود مديرية الأمن والمرور لتأمين الناخبين، لضمان وصول أصواتهم لمتخذي القرار.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.