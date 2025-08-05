بورسعيد - طارق الرفاعي:

نُظمت مسيرة حاشدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ تحت شعار "تحيا مصر".

وجابت المسيرة عددًا من شوارع حي المناخ، مُرددين هتافات: "تحيا مصر.. انزل شارك"، في ظل تفاعل كبير من المواطنين مع المشاركين بالمسيرة.

وشهدت محافظة بورسعيد باليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ إقبالًا كبيرًا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم ووقوفهم في طوابير أمام اللجان منذ الصباح الباكر.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألفًا و15 ناخبًا، موزعين على 50 لجنة فرعية، حيث يختار الناخبون بين اثنين من المرشحين على المقعد الفردي الوحيد في بورسعيد، بينما يصوتوا على القائمة الوطنية، في الوقت الذي كثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، من تواجدها لتأمين العملية الانتخابية.