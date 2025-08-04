محافظ أسوان وقيادات دينية في جولة ميدانية دعمًا لانتخابات الشيوخ (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة تفقدية للجان انتخابات مجلس الشيوخ، بمشاركة رموز دينية بارزة، بينهم الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان، بهدف حث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

خلال الجولة، أكد المحافظ على أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا لاختيار من يمثل المواطنين وينقل صوتهم إلى المسؤولين، مشيدًا بجهود التوعية التي سبقت العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى تشجيع الناخبين على النزول والمشاركة بأصواتهم لدعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية، بما يضمن ظهور المحافظة بمظهر حضاري يليق بها.