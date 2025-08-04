إعلان

محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ وسط إقبال ملحوظ - صور

04:58 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ (6)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير عملية التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد المحافظ خلال جولته بحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب بأهمية دوره في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد. كما شدد على توفير المحافظة لكافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة التنفيذية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار الأشموني إلى أن محافظة الشرقية تضم 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية موزعة على 25 مركزًا وقسم شرطة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت.

وأجرى المحافظ حوارًا وديًا مع عدد من المواطنين أمام اللجنة، معبرًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الشرقية انتخابات الشيوخ المهندس حازم الأشموني الشرقية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)