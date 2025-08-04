محافظ الشرقية يتابع سير انتخابات الشيوخ وسط إقبال ملحوظ - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير عملية التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد المحافظ خلال جولته بحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب بأهمية دوره في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد. كما شدد على توفير المحافظة لكافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة التنفيذية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار الأشموني إلى أن محافظة الشرقية تضم 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية موزعة على 25 مركزًا وقسم شرطة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت.

وأجرى المحافظ حوارًا وديًا مع عدد من المواطنين أمام اللجنة، معبرًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.