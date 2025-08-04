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تعليم الشرقية يشارك بكثافة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ - صور

03:40 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    تعليم الشرقية يشارك بكثافة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ (2)
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الشرقية - ياسمين عزت:

توافد العشرات من العاملين بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، على اللجان الانتخابية بالمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة بمنطقة الزراعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة الشرقية بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن والقرى، في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت لجان محافظة الشرقية، صباح اليوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين مع انطلاق أول أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات تأمينية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظة الشرقية
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