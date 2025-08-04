محافظ أسيوط يتفقد سير انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان بمدينة أسيوط، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ملحوظًا، خاصة من فئات الشباب والسيدات وكبار السن وذوي الهمم.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من الأستاذ خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرستي "الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" بحي شرق، و"النصر الابتدائية الحديثة" بحي غرب، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العملية الانتخابية وسلاسة إجراءات التصويت، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في توفير مظلات ومبردات مياه ومقاعد متحركة وممرات مخصصة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن مشاهد الطوابير التي تصدرتها المرأة، ومشاركة كبار السن وذوي الهمم، تعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا المشهد الوطني يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد أبو النصر أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح الانتخابات.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي.

يُذكر أن محافظة أسيوط تضم 371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسمًا ومدينة أسيوط الجديدة، وتستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف لضمان سلامة الناخبين وسير العملية الانتخابية بسلاسة.