محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان انتخابات الشيوخ بشرم الشيخ - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها لجان التصويت بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور، للاطمئنان على انتظام عملية التصويت، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات الخاصة بالانتخابات.

وأكد المحافظ توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأوضح أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من حيث تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب تشكيل غرف عمليات في جميع المدن لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير مناخ ديمقراطي آمن يُشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار المحافظ إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير، بحضور القضاة المشرفين وأعضاء اللجان، وبدأت في استقبال الناخبين داخل 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مقرًا انتخابيًا بمختلف مدن المحافظة.

وجدير بالذكر أن عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 102,807 ناخب وناخبة، موزعين على مدن: طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، أبو زنيمة، وأبو رديس.

وشهدت بعض المدن إقبالًا جيدًا منذ الساعات الأولى، فيما ساد الهدوء النسبي بعض لجان المدن الأخرى، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال فترة المساء.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وتُستكمل غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وسط دعوات رسمية وشعبية لحث المواطنين على المشاركة باعتبارها مسؤولية وطنية تسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.