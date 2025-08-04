السيد القصير عن انتخابات الشيوخ: كل صوت خنجر في صدر الجماعات الإرهابية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدلى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره.

الانتخابات تعكس الوعي الشعبي والزخم الديمقراطي

أوضح "القصير"، أن المشهد الانتخابي الراهن يعكس زخمًا ديمقراطيًا كبيرًا ووعيًا متزايدًا لدى الشارع المصري بأهمية الحفاظ على استقرار الدولة، مشددًا على أن المشاركة في العملية الانتخابية تدعم مؤسسات الدولة وتعزز المسار السياسي القائم.

دعم الشباب والمرأة في مقدمة أولويات الحزب

أشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية يضع تمكين الشباب على رأس أولوياته، إلى جانب حرصه على دعم المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية، باعتبارهم ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع قوي ومتوازن.

صوت المواطن أمانة ورسالة للعالم

أكد "القصير"، أن الدولة المصرية تحتضن جميع أبنائها، وأن صوت المواطن هو أمانة ينبغي أن تُؤدى بصدق ومسؤولية، داعيًا جموع المصريين للنزول والمشاركة في التصويت، قائلًا: "انزل وشارك، اختار الأصلح، صوتك لمن يستحق أن يؤدي الأمانة".

رسالة واضحة للجماعات الإرهابية

أضاف أن كل صوت يوضع في الصندوق هو خنجر في صدر الجماعات الإرهابية، ويبعث برسالة قوية تعكس وحدة وتماسك الصف الداخلي، موضحًا أن مشاركة الشباب والمرأة تمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.

مرشحو الحزب يعبرون عن التنوع الفكري تحت راية الوطن

كما أكد الأمين العام أن مرشحي الحزب تم اختيارهم وفق معايير موضوعية وشفافة، ويعبرون عن أطياف فكرية متعددة، تجمعهم راية الوطن والانتماء إليه، لافتًا إلى أن الانتخابات تشهد منافسة شريفة ومشاركة واسعة، تُبرز أجواء التنوع والانفتاح السياسي.

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