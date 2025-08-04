محافظ الإسكندرية: المشاركة في انتخابات الشيوخ رسالة دعم للدولة - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين، مشددًا على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُسهم في دعم المسيرة الديمقراطية، ويعكس قوة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

جاء ذلك عقب إدلاء المحافظ بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين، بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، حيث حرص على الاطمئنان على سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى، ومتابعة استقبال اللجان للناخبين.

وأشار المحافظ إلى أن لجان محافظة الإسكندرية شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين مع بداية اليوم الانتخابي، مؤكدًا أن المحافظة استعدت لهذا الاستحقاق من خلال خطة شاملة نُفذت على مدار يومي 4 و5 أغسطس، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة داخل جميع المقرات الانتخابية.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فُعّلت منذ الساعة التاسعة صباحًا، بالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، مع تواجد رؤساء الأحياء ميدانيًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، لضمان انتظام التصويت وسلامة المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على 320 لجنة فرعية داخل 286 مركزًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء، إضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، تحت إشراف لجنة عامة واحدة.