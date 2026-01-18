لاعبو السنغال يغادرون الملعب ويرفضون استكمال مباراة نهائي أمم أفريقيا

بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

شهدت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب السنغال ولاعبي أسود التيرانجا، بعد احتساب ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وكان حكم مباراة المغرب والسنغال، احتسب ركلة جزاء لصالح أسود الأطلس في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، مما تسبب في موجة غضب عارمة من جانب لاعبي المنتخب السنغالي.

وأشار المدرب بابي ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا، للاعبي فريقه بالخروج من أرضية الملعب وعدم استكمال المباراة، بسبب الاعتراض على قرار الحكم.