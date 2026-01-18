فيديو تصدي بونو الأسطوري في نهائي كأس الأمم الإفريقية
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تألق الحارس المغربي ياسين بونو خلال مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدى لتسديدة قوية من مهاجم منتخب السنغال، كانت من الممكن أن تسكن شباك المنتخب المغربي.
وواصل بونو تألقه اللافت طوال المباراة حتى الآن، محافظا على نظافة شباكه، ليبقى التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة المباراة حتى الآن.
ويواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي، اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.
🤯 تصدي بونو وانقاذ تاريخي يذكرنا بتصدي ديبو مارتينيز في نهائي المونديال 🧤🇲🇦— عمرو (@bt3) January 18, 2026
ما شاء الله عليك يا بونو ♥️
pic.twitter.com/WCKH18XuJO