كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

2 1
22:00

برشلونة

فيديو تصدي بونو الأسطوري في نهائي كأس الأمم الإفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

11:11 م 18/01/2026 تعديل في 11:16 م
تألق الحارس المغربي ياسين بونو خلال مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدى لتسديدة قوية من مهاجم منتخب السنغال، كانت من الممكن أن تسكن شباك المنتخب المغربي.

وواصل بونو تألقه اللافت طوال المباراة حتى الآن، محافظا على نظافة شباكه، ليبقى التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة المباراة حتى الآن.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي، اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

