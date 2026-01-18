فيديو تصدي بونو الأسطوري في نهائي كأس الأمم الإفريقية

بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

تألق الحارس المغربي ياسين بونو خلال مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدى لتسديدة قوية من مهاجم منتخب السنغال، كانت من الممكن أن تسكن شباك المنتخب المغربي.

وواصل بونو تألقه اللافت طوال المباراة حتى الآن، محافظا على نظافة شباكه، ليبقى التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة المباراة حتى الآن.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي، اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.