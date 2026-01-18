«أوفياء وخونة».. كتاب جديد يكشف كواليس صفقات كرة القدم

كتب- محمد لطفي:

تستعد دار الهالة للتوزيع والنشر لإصدار كتاب «أوفياء وخونة» للكاتبة الصحفية والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، وذلك تمهيدًا للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير.

وينقسم الكتاب إلى جزأين؛ يتناول الأول سيرة أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من أنديتهم إلى الأندية المنافسة في صفقات مباشرة، وهي الانتقالات التي اعتبرتها الجماهير «خيانة» لقميص النادي، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على لاعبين رفضوا التفريط في أنديتهم رغم الإغراءات المالية الضخمة، ليصبحوا نماذج وأيقونات في الوفاء والانتماء.

وفي تصريحات صحفية، أوضحت نجوى مصطفى أن الكتاب لا يكتفي برصد الصفقات أو قيمتها المالية، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك كواليس الانتقالات الكروية، وشرح آليات إتمام الصفقات، ودور الوكلاء، وصراعات الأندية، مؤكدة أن كثيرًا من الانتقالات تمت رغمًا عن رغبة اللاعبين، في ظل سيطرة منطق «البيزنس» على كرة القدم الحديثة.