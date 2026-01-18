إعلان

«أوفياء وخونة».. كتاب جديد يكشف كواليس صفقات كرة القدم

كتب : مصراوي

11:20 م 18/01/2026

كتاب أوفياء وخونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:
تستعد دار الهالة للتوزيع والنشر لإصدار كتاب «أوفياء وخونة» للكاتبة الصحفية والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، وذلك تمهيدًا للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير.

وينقسم الكتاب إلى جزأين؛ يتناول الأول سيرة أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من أنديتهم إلى الأندية المنافسة في صفقات مباشرة، وهي الانتقالات التي اعتبرتها الجماهير «خيانة» لقميص النادي، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على لاعبين رفضوا التفريط في أنديتهم رغم الإغراءات المالية الضخمة، ليصبحوا نماذج وأيقونات في الوفاء والانتماء.

وفي تصريحات صحفية، أوضحت نجوى مصطفى أن الكتاب لا يكتفي برصد الصفقات أو قيمتها المالية، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك كواليس الانتقالات الكروية، وشرح آليات إتمام الصفقات، ودور الوكلاء، وصراعات الأندية، مؤكدة أن كثيرًا من الانتقالات تمت رغمًا عن رغبة اللاعبين، في ظل سيطرة منطق «البيزنس» على كرة القدم الحديثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوفياء وخونة دارة الهالة نجوى مصطفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025