المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس - صور

المنيا - جمال محمد:

شهدت غالبية لجان محافظة المنيا إقبالاً ملحوظاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يومها الأول.

توافد الناخبون على اللجان منذ الساعات الأولى، اليوم الإثنين، رغم ارتفاع درجات حرارة الشمس التي سجلت 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة.

وشهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً من السيدات وكبار السن، في الوقت الذي تم فيه توفير مقاعد ومظلات لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

كما شهدت لجان مركز ديرمواس أجواءً احتفالية، حيث احتفل الناخبون بالعصا والطبل البلدي أمام عدد من اللجان، وسط أجواء مبهجة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري بمحافظة المنيا 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.