إعلان

المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس - صور

12:45 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (4)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (5)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (6)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (7)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (8)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (9)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (10)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (11)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (3)
  • عرض 11 صورة
    المنيا تشهد إقبالاً شعبيًا في انتخابات الشيوخ رغم حرارة الشمس (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

شهدت غالبية لجان محافظة المنيا إقبالاً ملحوظاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يومها الأول.

توافد الناخبون على اللجان منذ الساعات الأولى، اليوم الإثنين، رغم ارتفاع درجات حرارة الشمس التي سجلت 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة.

وشهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً من السيدات وكبار السن، في الوقت الذي تم فيه توفير مقاعد ومظلات لتسهيل دخول وخروج الناخبين.

كما شهدت لجان مركز ديرمواس أجواءً احتفالية، حيث احتفل الناخبون بالعصا والطبل البلدي أمام عدد من اللجان، وسط أجواء مبهجة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري بمحافظة المنيا 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنيا انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك