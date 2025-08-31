إعلان

10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقي

11:31 م الأحد 31 أغسطس 2025

انقلاب ميكروباص بطريق البحر الأحمر

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقي في نطاق بالكيلو 70 بنطاق محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي ، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عند الكيلو 70 بطريق أسيوط البحر الأحمر داخل نطاق محافظة سوهاج حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمد.ا.ا" 26 عامًا، و"عبد الكريم.م" 29 عامًا، و"خديجة.ج" 38 عامًا، و"زينب.م" 50 عامًا، و"هدى.ج" 50 عامًا، و5 أشخاص إصابات خفيفة رفضوا النقل إلى المستشفى.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

