مجلس جامعة دمياط يصدر حزمة قرارات لدعم التعليم والبحث العلمي

كتب - مختار صالح:

ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة في جلسته رقم (235) اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بالدكتور حازم المرسي وتهنئته على تكليفه بمهام عميد كلية علوم الرياضة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الكلية وباقي الكليات لتعزيز الأنشطة الجامعية.

وشدد الدكتور حمدان ربيع على أولوية استحداث برامج تعليمية جديدة واعتمادها سريعًا بما يساهم في رفع تنافسية الجامعة وتلبية احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس حصاد أنشطة الجامعة لشهر أغسطس 2025، ووافق على مجموعة من القرارات الأكاديمية والإدارية، تضمنت:

- منح 16 درجة ماجستير و10 درجات دكتوراه.

- منح لقب أستاذ لعضوين من هيئة التدريس.

- تعيين 4 أعضاء بوظيفة مدرس.

واختتم رئيس الجامعة الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق واستكمال جهود التطوير في المجالات البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع، بما يعزز من مكانة جامعة دمياط محليًا ودوليًا.