بالأسماء.. محافظ جنوب سيناء يعتمد 106 منح مجانية بالجامعات الخاصة

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الكشوف النهائية لأسماء 106 طلاب وطالبات حصلوا على منح مجانية كاملة للدراسة في 13 جامعة خاصة، وذلك لخريجي الثانوية العامة 2024 – 2025.

وفي تصريحات صحفية، أكد المحافظ على دعمه المستمر لأبناء المحافظة، وتوفير المزيد من فرص المنح المجانية بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مشيرًا إلى أن اختيار الطلاب تم وفق ضوابط وشروط تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وناشدت المحافظة الطلاب الواردة أسماؤهم بالكشوف بسرعة التوجه إلى الجامعات المرشحين لها، لبدء اختبارات القبول واستكمال إجراءات التسجيل فورًا قبل انتهاء المواعيد المحددة.

وتشمل قائمة الجامعات المانحة: جامعة الأهرام الكندية (منحة)، الجامعة المصرية الروسية (4)، جامعة مصر الدولية (1)، جامعة حورس (15)، جامعة هليوبوليس (4)، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (3)، الجامعة المصرية اليابانية (7)، الجامعة البريطانية (11)، الجامعة المصرية الصينية (11)، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (13)، جامعة بدر (3)، جامعة 6 أكتوبر (2)، وجامعة سيناء (31).

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الذين حصلوا على المنح، مطالبًا إياهم بالاجتهاد والتفوق ليكونوا واجهة مشرفة للمحافظة.