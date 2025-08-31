إعلان

في جولة بشارع أبو قير.. 4 توجيهات من محافظ الإسكندرية (صور)

07:58 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
  • عرض 10 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشارع أبو قير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عدة توجيهات خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية "شارع أبو قير"، والذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المقبل، لخدمة قطاع واسع من المواطنين.

وكلف رئيس حي شرق بإزالة كافة المخالفات والتعديات والمظاهر السلبية أمام قطع الأراضي الفضاء على امتداد الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فضلًا عن وضع صناديق قمامة أسفل أعمدة الإنارة بما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنظيم منحدرات الأرصفة ضمن أعمال التطوير، بما يضمن سهولة حركة ذوي الهمم وكبار السن، ويعزز من معايير الأمان والسلامة على الطريق، لتحقيق مبدأ الشمولية وإتاحة الخدمات للجميع.

يشار إلى أن مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير" يمتد من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ على عدة مراحل، ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات "٤ حارات في كل اتجاه".

ويهدف المشروع إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في مناطق سيدي جابر وسموحة والتي تُعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد خالد محافظ الاسكندرية أبو قير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية