في جولة بشارع أبو قير.. 4 توجيهات من محافظ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عدة توجيهات خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية "شارع أبو قير"، والذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المقبل، لخدمة قطاع واسع من المواطنين.

وكلف رئيس حي شرق بإزالة كافة المخالفات والتعديات والمظاهر السلبية أمام قطع الأراضي الفضاء على امتداد الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فضلًا عن وضع صناديق قمامة أسفل أعمدة الإنارة بما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنظيم منحدرات الأرصفة ضمن أعمال التطوير، بما يضمن سهولة حركة ذوي الهمم وكبار السن، ويعزز من معايير الأمان والسلامة على الطريق، لتحقيق مبدأ الشمولية وإتاحة الخدمات للجميع.

يشار إلى أن مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير" يمتد من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ على عدة مراحل، ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات "٤ حارات في كل اتجاه".

ويهدف المشروع إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في مناطق سيدي جابر وسموحة والتي تُعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالإسكندرية.