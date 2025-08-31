رحمة ضحية قطار مطروح.. كيف كررت المأساة نفسها بعد 16 عامًا؟

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت "رحمة السيد"، 16 عامًا، مصرعها في حادث قطار مطروح، في نهاية مأساوية كررت مصير والدها الذي توفي في حادث مماثل قبل ولادتها، ليسود الحزن قرية عرب أبو ذكري بمركز قويسنا في المنوفية، والتي شيعت جثمانها صباح اليوم الأحد.

هيتقابلوا في الجنة

جد الفتاة كشف لـ"مصراوي"، أن الراحلة ولدت يتيمة بعدما تعرض والدها لحادث تصادم أثناء استقلاله سيارة، مضيفًا: "رحمة ماتت في حادث زي أبوها وهيتقابلوا في الجنة".

أشار الجد أيضًا إلى أن الأسرة رفضت خطبة "رحمة" لعدة عرسان تقدموا لها بعد حصولها على الشهادة الإعدادية، وذلك لإصرارها على استكمال دراستها والالتحاق بالثانوية العامة.

تفاصيل الحادث

وكان قطار الركاب رقم 1935 قد تعرض لحادث بخروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب عربتين، ما أدى إلى مصرع الفتاة ووقوع ضحايا آخرين.

ووفقًا لبيان وزارة النقل، وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على أسباب الحادث، متوعدًا بتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين.





