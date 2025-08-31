135 سباحًا بنادي المنيا يشاركون في بطولة الصعيد الصيفية بالغردقة

المنيا- جمال محمد:

انطلق صباح اليوم الأحد، 135 سباحاً من أبناء نادي المنيا إلى محافظة الغردقة للمشاركة في بطولة الصعيد الصيفية للسباحة والتي تقام على مرحلتين بدءاً من غداً وحتى الثامن من سبتمبر، والتي تقام فعالياتها بنادي سينزو الرياضي.

ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الأولى للبطولة 62 سباحاً من أبناء نادي المنيا لمواليد (2014 - 2013 - 2012 ) وذلك خلال الفترة 1 / 9 وحتى 4 / 9 ، وفي المرحلة الثانية يشارك 73 سباحاً للنادي من مواليد 2011 العمومي (رجال - إناث ) وذلك من 5 /9 وحتى 8 / 9 ، كما يرافق البعثة ثلاثي أعضاء مجلس الإدارة: ا. أحمد علي ، والمهندس علي بهاء، وا. محمود فتح الله المشرف على النشاط.

يذكر أن فريق سباحة نادي المنيا يقوده كل من: د.محمد تايسون رئيس الجهاز الفني للسباحة، ك. محمود هاني عبد المنعم المدير الفني، ك. أيمن فتح الباب ( كمونة ) مدير فني قطاع فرق التجهيزي والمدارس، ك. أحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة، ك. أحمد سعيد مدرب قطاع البطولة، ك. حامد عاطف مدرب قطاع البطولة، ك. رويدا حسام مدرب فرق التجهيزي، ك. مصطفى الحسيني المدير الإداري للفريق، ك. محمد عبد العدل إداري، د. محمود سليمان مدير حمام السباحة.