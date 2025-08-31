الدقهلية - رامي محمود:

وصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام الدين هلال مدير أمن الدقهلية، إلى موقع العقار محل الحادث الكائن بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة، والذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العمال أثناء تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أثناء أعمال التنفيذ من قبل ملاك العقار ، وقد نتج عن ذلك إصابة 2 من العمال، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى طوارئ الجامعة، بالإضافة إلى وجود عامل آخر ما زال تحت الأنقاض وجارٍ انتشاله.

ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق مع جامعة المنصورة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، لبحث آلية انتشال العامل من تحت الأنقاض وفقًا للطرق العلمية والفنية حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ من الحماية المدنية، نظرًا لتهالك العقار بشكل كبير، منعًا لوقوع مزيد من الإصابات أثناء عملية الإنقاذ .

كما كلف المحافظ بإزالة العقار بالكامل حفاظًا على أرواح المواطنين والمنشآت المحيطة ، وقد وصلت اللجنة الثلاثية بالفعل إلى موقع الحادث وبدأت عملها.

وقرر اللواء طارق مرزوق إحالة المكتب الهندسي المسئول عن أعمال الإشراف وتنفيذ إزالة العقار، والذي تم التعاقد معه من قبل ملاك العقار وفقًا لرخصة الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت - للتحقيق، نظرًا لإهماله الجسيم وعدم اتباع الطرق الهندسية والفنية السليمة أثناء أعمال الإزالة، مما تسبب في الحادث ووقوع الإصابات.

ووجّه "محافظ الدقهلية" إدارة المرور بغلق جميع الشوارع المؤدية إلى موقع العقار ومنع مرور المواطنين والسيارات نهائيًا حفاظًا على حياتهم.

كما وجه اللواء طارق مرزوق لرئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع قسم شرطة ثانِ المنصورة، لإخلاء العقارات الملاصقة للعقار محل الحادث في حال التأكد من وجود أي خطورة عليها، مع تشكيل لجنة هندسية من الحي لمراجعة كافة العقارات القديمة بالمنطقة، وعرضها فورًا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إزالة فورية إذا ثبت عدم صلاحيتها.

ووجه محافظ الدقهلية كافة فرق الإنقاذ (الحماية المدنية - الإسعاف - حي شرق) بالاستمرار في التواجد بموقع الحادث حتى الانتهاء من انتشال العامل من تحت الأنقاض، ونقله إلى المستشفى، وإزالة العقار حتى سطح الأرض.

كما كلف اللواء طارق مرزوق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية للمصابين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات اللازمة.

اقرأ أيضا:

بالصور- إصابة عاملين وفقدان آخر تحت أنقاض عقار أثناء تنفيذ قرار إزالة بالمنصورة

توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بعد انهيار عقار على العمال أثناء إزالته بالمنصورة