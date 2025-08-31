إعلان

"أنت بتعاكس أمنا".. ضبط شقيقين طعنا شابا في بني سويف

02:32 م الأحد 31 أغسطس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في ضبط شابين، لاتهامهما بطعن شخص بسلاح أبيض "مطواة" في الظهر، وفرا هاربين.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "ك.س.م"، 29 عامًا، إلى مستشفى الواسطى المركزي، مصابا بجرح نافذ في الظهر، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وحجزه تحت الملاحظة.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو ع ع"، 20 عامًا، وشقيقه "شهاب" 21 عامًا، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، بعدما عاتب الشقيقان المجني عليه على ما وصفاه بتكرار معاكسته لوالدتهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

الأجهزة الأمنية بني سويف مديرية أمن بني سويف طعن مستشفى الواسطى المركزي
