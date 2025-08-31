إعلان

ضبط 10 وإصابة 15.. فرح يتحول لمشاجرة دامية بسبب 30 جنيهًا ببني سويف

01:53 م الأحد 31 أغسطس 2025
بني سويف- حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من ضبط 10 أشخاص، من طرفي المشاجرة التي نشبت بإحدى قاعات الأفراح وسط مدينة بني سويف، وأسفرت عن إصابة 15 شخصا بإصابات مختلفة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول 15 شخصا مصابين بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة وقعت داخل إحدى قاعات الأفراح بين أهالي العروسين وأفراد الأمن الإدارى بالقاعة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، نشوب مشادة كلامية بين شقيق العريس وفرد أمن إداري بالقاعة، بعدما رفض الأول دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير "السيشن"، وقدرها 30 جنيها، وعلى إثر ذلك منعه الأخير من الدخول، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي تدخل فيها أهلية العروسين، وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة، مما أدى لتدافعهم وإصابة عدد منهم.

جرى ضبط 10 من طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في المشاجرة والتي تنوعت ما بين عصي خشبية، و طفاية حريق، وتحرر محضر بالواقعة

الأجهزة الأمنية بني سويف مشاجرة مديرية أمن بني سويف مشاجرة دامية
