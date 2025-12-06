محاكمة 60 متهماً بالهيكل الإداري بالتجمع.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 60 متهماً بالهيكل الإداري للإخوان في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأوضح أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 6 نوفمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت للمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين من الخامس عشر وحتى الثاني والعشرين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.