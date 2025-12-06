إعلان

محاكمة 60 متهماً بالهيكل الإداري بالتجمع.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 06/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 60 متهماً بالهيكل الإداري للإخوان في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأوضح أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 6 نوفمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت للمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين من الخامس عشر وحتى الثاني والعشرين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تقديم والتوسط في رشاوى مالية الهيكل الإداري للإخوان الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر