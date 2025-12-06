بيت الشعر العربي يستضيف شعراء السويس.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية دوره في دعم الحركة الإبداعية وإتاحة منابر للمواهب الشابة.

حيث ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر أمسية شعرية جديدة بعنوان "شعراء من بلد الغريب"، وذلك يوم الأحد 7 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستضيف الأمسية مجموعة من شعراء السويس المتميزين، وهم: عمرو سامح، جهاد التمساح، محمد أبو عمرة، علاء سليمان، طارق الأزنجى، ومروة عبدالسيد، الذين يقدمون نصوصًا تُجسّد الطابع الوجداني الخاص للمدينة، وما تحمله من تراث إنساني وتجارب شعرية ناضجة.

يدير الأمسية ويشارك فيها الشاعر إبراهيم أبوسمرة.

وأكد الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي أن الأمسية تأتي ضمن النهج الذي يتبناه صندوق التنمية الثقافية في إتاحة منابر مؤسسية ثابتة للمبدعين من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن بيت الشعر العربي، بوصفه أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يلتزم بأن يكون مساحة جامعة لكل الأصوات الشعرية على أرض مصر، ونفخر في الصندوق بدعم المواهب الشابة وإتاحة منصة تليق بإبداعها، ومدينة السويس تحديدًا تمتلك ذاكرة شعرية وروحًا إنسانية مميزة، وهذه الأمسية تعكس حضورها المتجدد في المشهد الثقافي المصري.

تأتي الأمسية كجزء من البرنامج الثقافي الذي يقدمه بيت الشعر العربي ضمن منظومة العمل في قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهادفة إلى تنشيط الفعل الثقافي، وإثراء الذائقة الفنية للجمهور، وتعزيز مكانة المؤسسات الثقافية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.