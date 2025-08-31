إعلان

الأقصر تستضيف منتدى الحوار الشبابي الصيني المصري الخميس المقبل

01:27 م الأحد 31 أغسطس 2025

مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تستضيف مكتبة مصر العامة بالأقصر، الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر 2025، فعاليات منتدى الحوار الشبابي الصيني المصري تحت عنوان "الحوار الدولي بين الشباب الصيني والمصري"، وذلك برعاية السفارة الصينية بالقاهرة.

ويحضر المنتدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وجيانغ هوي عضو اللجنة الحزبية الصينية ورئيس قطاع الدعاية، على رأس وفد صيني يضم أكثر من 20 شخصية دولية بارزة.

تنطلق الفعاليات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة الكالتشوراما بالمكتبة، وتتضمن جلسات حوارية لتعزيز التعاون الثقافي والشبابي بين مصر والصين، إلى جانب بحث فرص الشراكات المستقبلية في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.

مكتبة مصر العامة الأقصر منتدى الحوار الشبابي الصيني المصري
