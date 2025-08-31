سباحة حتى الغروب.. الرايات الصفراء ترفرف على شواطئ الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، طقس حار رطب إذ تراوحت بين 31 للعظمى و25 للصغرى، وسرعة الرياح 8 كيلو متر/ الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 57% ما زاد من الشعور بحرارة الجو.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، ما يعني أن السباحة مسموحة في الأماكن الآمنة فقط.

وأشارت المصايف في بيان إلى أن نسب الإشغال الحالية بالشواطئ منخفضة إلى متوسطة، مؤكدة ضرورة إتباع تعليمات رجال الإنقاذ والسباحة حتى الغروب فقط حرصا على سلامتكم.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة عدم دفع إكرامية والحفاظ على نظافة الشواطئ، مناشدة رواد الشواطئ بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.