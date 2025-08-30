الزملوط: نجاح تجربة الدراجون فروت بسهل بركة فى الفرافرة -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، باكورة إنتاج فاكهة "الدراجون فروت" بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة، في تجربة تُسجِّل حضورها الأول داخل المحافظة، ضمن مسار للتوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وأكد المحافظ أنّ المؤشرات الأولية تُظهر نجاح التجربة ميدانيًا، بما يعزّز توجّه المحافظة لاستقدام محاصيل جديدة تتلاءم مع طبيعة المناخ والموارد المائية المتاحة.

أكد الزملوط أنّ التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع استراتيجية للتوسع في زراعة محاصيل بديلة، تركّز على الأصناف الموفِّرة في استهلاك المياه وذات القيمة المضافة، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي وزيادة فرص التصدير.

ولفت إلى أنّ المحافظة تعمل على مواءمة تلك التوجيهات مع خصوصية الواحات، عبر اختيار محاصيل تتحمل الظروف شبه الجافة وتحقق جدوى اقتصادية ملحوظة للمزارعين.

أوضح المحافظ أنّه جرى بدء التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري لإطلاق مبادرة للتوسع في زراعة "الدراجون فروت" على نطاق أوسع داخل المحافظة، مع توفير الدعم الفني للمزارعين الراغبين في الدخول إلى التجربة، وإتاحة برامج إرشادية حول أفضل ممارسات الزراعة والري والتسميد.

وشدد على أنّ التوسع المرتقب سيجري وفق دراسات جدوى ومتابعة دورية لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.

اختيار سهل بركة كموقع للتجربة جاء استنادًا إلى توافر بنية زراعية متنامية وموارد مائية مُدارة بعناية، إلى جانب طبيعة بيئية تُتيح اختبار محاصيل غير تقليدية.

وذكر الزملوط أنّ المحافظة ستعمل على التوسع في التجربة داخل نطاقات أخرى بالفرافرة وباقي المراكز، وفق ما تُسفر عنه نتائج المتابعة الفنية على مدار المواسم المقبلة، مع تشجيع المستثمرين المحليين على دخول هذا المجال.

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل زراعة الوادي الجديد أن التجربة على قدرة «الدراجون فروت» على فتح أسواق محلية وتصديرية جديدة، نظرًا لارتفاع الطلب العالمي عليها، ولاحتياجها النسبي الأقل للمياه مقارنةً ببعض الفواكه التقليدية، فضلًا عن دورة إنتاجية يمكن أن تتكرر خلال العام الواحد.

وقال المرسي، إن نجاح التجربة سيمنح المزارعين بدائل متنوعة ويزيد من مرونة التركيب المحصولي، بما يخدم خطط خلق فرص العمل ورفع دخل الأسر الريفية.

شملت جولة المحافظ الوقوف على احتياجات المزارعين الفنية وآليات دعمهم تدريبيًا، مع التأكيد على إتاحة شتلات معتمدة وإرشاد حول إنشاء الدعامات والتقليم والري المنتظم وفق ظروف كل مزرعة.

كما جرى التوجيه بإعداد حزمة حوافز للمبادرين، والتنسيق مع الجهات البحثية والجامعات لتوثيق نتائج التجربة وتبادل الخبرات مع مناطق أخرى داخل الجمهورية.

تُعد "الدراجون فروت" (البيتايا) من فواكه الصبار (Cactaceae) ذات القدرة العالية نسبيًا على تحمّل الجفاف بوصفها نباتًايا يعمل بآلية "التمثيل الحمضي الفجري" (CAM)، ما يجعلها مناسبة للبيئات الدافئة وشبه الجافة عند اتباع ممارسات ري وتسميد منضبطة. وتشير أدلة إرشادية وبحوث أكاديمية إلى أنّها تحتاج ريًا معتدلًا وتُزرع على دعامات مع تقليم منتظم، وتُظهر معدلات جدوى واعدة في مناطق متوسطية ودافئة حول العالم.

وعلى الصعيد التجاري، تتصدر فيتنام قائمة المنتجين والمصدّرين عالميًا بقيمة صادرات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، فيما تشهد دول أخرى نموًا في المساحات المزروعة محليًا، أوصت دراسات حديثة بالتوسع في زراعة "الدراجون فروت" لجدواها الاقتصادية والصحية، إلى جانب نشاط بحثي وعملي لمراكز مصرية مختصة في البيئات الصحراوية.