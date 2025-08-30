كتب - محمد البدري:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج وانقلاب عدد من عربات القطار رقم 1935 عن القضبان، في نطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابًا و3 وفيات، وفقًا لما أكده مصدر طبي بمديرية الصحة.

ويعود الحادث إلى خروج سبع عربات من القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة عن القضبان، بين محطتي فوكة وجلال، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارات على الخط.

وأوضح المصدر الطبي أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل 55 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 آخرين إلى مستشفى رأس الحكمة، مع رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات مطروح والمحافظات المجاورة.

وأكد أن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية للمصابين، وسط متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي وجّه بتوفير كافة الخدمات اللازمة للحالات المصابة، ودعم المستشفيات المستقبلة بأطقم طبية إضافية.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ30 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث في نطاق مدينة الضبعة، حيث تواصل الفرق الطبية نقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة.

ووقع الحادث أثناء رحلة القطار القادمة من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال غرب مدينة الضبعة، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارات على الخط.

وبحسب تصريحات مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقع الحادث في تمام الساعة 15:30، نتيجة خروج 7 عربات عن القضبان، وانقلاب اثنتين منها،وعلى الفور، دفعت الهيئة بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجه إلى موقع الحادث، ووجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الأسباب، مع التأكيد على توقيع أقصى العقوبات بحق المتسببين، واتخاذ إجراءات الفصل الفوري لمن تثبت إدانتهم.